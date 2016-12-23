Боевики трижды атаковали позиции АТО в районе Светлодарской дуги, - штаб

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23 декабря 2016 г. 20:42
Источник: РБК-Украина
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Боевики 30 раз обстреливали силы АТО

Боевики трижды атаковали позиции сил антитеррористической операции (АТО) в районе Светлодарской дуги. Об этом говорится в сообщении штаба АТО в Facebook.

"В течение сегодняшнего дня российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях...Трижды боевики пытались атаковать наши позиции в районе Светлодарской дуги, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать... В общем с полуночи зафиксировано 30 обстрелов, из них 2 - по населенным пунктам", - говорится в сообщении.

В частности, на Мариупольском направлении из 120-ти и 82-миллиметровых минометов боевики вели огонь по Широкино, Лебединском, Талаковке и Водяному. Новотроицкое обстреляли из гранатометов, а Широкино - из вооружения БМП.

Кроме того, вблизи Водяного боевики атаковали позиции АТО, однако после открытия ответного огня отступили.

"На Донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии были обстреляны наши позиции в районе Красного пахаря. Огонь 122-миллиметровой артиллерии, минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов зафиксирован в районе Луганского, что на Светлодарской дуге. Из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем были обстреляны Авдеевка и Верхнеторецкое. Из 152-миллиметровой артиллерии оккупанты в очередной раз обстреляли Мироновку", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на Луганском направлении под огонь 120-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия попали Троицкое и Новоалександровка.  

Ранее сообщалось, что войска РФ на Донбассе провели ротацию и получили приказ продолжать бои.

 

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