Боевики в Донбассе массово увольняются из-за задержки "зарплаты" – разведка

23 апреля 2017 г. 17:33
Источник: Зеркало недели
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Морально-психологическое состояние боевиков из соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК ВС РФ продолжает снижаться из-за систематических задержек выплат денежного обеспечения, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Разведчики отмечают рост уровня недоверия рядового состава к командованию, особенно российским офицерам. Они получают зарплату в особом порядке.

"В связи с указанным и неудовлетворительными условиями прохождения службы, значительно возросло количество желающих досрочно расторгнуть контракты", - говорится в сообщении пресс-службы ГУР МОУ.

Так, желание "уволиться" выказали оккупанты 3-й (Горловка) и 5-й (Макеевка) мотострелковых бригад 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го АК. Также оставить службу в рядах НВФ хотят боевики из состава 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2-го АК.
 

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