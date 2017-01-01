 

Боевики за прошедшие сутки 44 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

01 января 2017 г. 11:03
Источник: Интерфакс-Украина
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Боевики за прошедшие сутки, осуществили 44 обстрела позиций украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в воскресенье утром.

На мариупольском направлении из 122-мм артиллерии противник вел огонь в направлении украинских позиций в районе Водяного. Вблизи Широкино использовал 120 и 82-мм минометы. У Марьинки огонь вел снайпер. Из гранатометов и стрелкового оружия стрелял по Водяному, Широкино, Павлополю, Гнутово, Чермалыку, Красногоровке и Старогнатовке.

На донецком направлении из 82-мм минометов боевики обстреливали позиции ВСУ в районе Луганского. Из гранатометов и стрелкового оружия - у Авдеевки, Майорска, Южного, Зайцево, Луганского и Крутой Балки.

На луганском направлении из гранатометов незаконные вооруженные формирования вели огонь вблизи Новозвановки, Станицы Луганской и Кондрашевки Новой.

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