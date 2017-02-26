Боевики за сутки 49 раз обстреляли позиции сил АТО

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 25 февраля, 49 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе.

На мариупольском направлении боевики накрыли минометным огнем Лебединское и Чермалык, а из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Чермалык, Широкино, Водяное и Гнутово.

На донецком направлении оккупанты из танка обстреляли позиции украинских военных в районе Песков, шахты "Бутовки" и Каменки, а из минометов разных калибров – в Авдеевке, Зайцевом, Луганском, Троицком и шахты "Бутовки". Из гранатометов и стрелкового оружия боевики открывали огонь в Новгородском, Песках, Новолуганском, Верхнеторецком, Кирово и Зайцевом.

На луганском направлении боевики из минометов калибра 120 мм обстреляли Троицкое и Новотошковское, а из стрелкового оружия - Станицу Луганскую.