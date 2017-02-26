 

Боевики за сутки 49 раз обстреляли позиции сил АТО

26 февраля 2017 г. 10:56
Источник: Зеркало недели
15 просмотров

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 25 февраля, 49 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе.

На мариупольском направлении боевики накрыли минометным огнем Лебединское и Чермалык, а из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Чермалык, Широкино, Водяное и Гнутово.

На донецком направлении оккупанты из танка обстреляли позиции украинских военных в районе Песков, шахты "Бутовки" и Каменки, а из минометов разных калибров – в Авдеевке, Зайцевом, Луганском, Троицком и шахты "Бутовки". Из гранатометов и стрелкового оружия боевики открывали огонь в Новгородском, Песках, Новолуганском, Верхнеторецком, Кирово и Зайцевом.

На луганском направлении боевики из минометов калибра 120 мм обстреляли Троицкое и Новотошковское, а из стрелкового оружия - Станицу Луганскую.

Видео: 

Речник АТО Леонід Матюхін. Дайджест подій 26.02.2017 (ранок)

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.