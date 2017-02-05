 

Боевики за сутки 51 раз обстреляли позиции сил АТО, - штаб

05 февраля 2017 г. 9:59
Источник: Интерфакс - Украина
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Боевики за прошедшие сутки совершили 51 обстрел позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате чего 1 военнослужащий ранен, 1 – травмирован, сообщает пресс-служба штаба АТО.

Так, на Донецком направлении боевики обстреливали Камянку и Авдеевку из танков и БМП, Новолуганское – из артиллерии калибра 152 мм, Авдеевку и Зайцево – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

На Мариупольском направлении боевики обстреливали Чермалык, Широкино, Красногоровку, Павлополь, Водяное, Талаковку из минометов и гранатометов, Чермалык – из танков ПТРК.

На Луганском направлении Новозвановку боевики обстреливали из РСЗО БМ-21 Град, Богуславское, Попасну и Новозвановку – из минометов, Желтое – из стрелкового оружия. Кроме того, по Попасной вел огонь снайпер.

Кроме того, около 17.30 боевики, в нарушение достигнутых договоренностей по прекращению огня для восстановления электросетей в Авдеевке, грубо нарушили режим тишины, начав штурм позиций ВСУ в районе Авдеевской промзоны с применением 152 мм пушек и минометов 120 мм калибра.

"Атака боевиков захлебнулась и они вынуждены были отступить", - говорится в сообщении на официальной странице штаба АТО в Фейсбук.

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