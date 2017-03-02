Боевики захватили стадион "Донбасс Арена" и тренировочную базу "Шахтера"

Вооруженные люди захватили стадион "Донбасс Арена" и тренировочную базу ФК "Шахтер", перекрыв доступ к объектам сотрудникам и волонтерам.

Об этом заявил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин на пресс-брифинге 2 марта.

"На данный момент все входы и выходы на "Донбасс Арену" заблокированы вооруженными людьми. У офисных сотрудников нет доступа к стадиону. Доступ к арене имеют лишь дежурные смены, которые требуются в случае возникновения нештатных ситуаций. Сейчас на стадионе проводится опись имущества", - заявил Палкин.

Кроме того, генеральный директор донецкого клуба отметил, что 28 февраля вооруженные люди проникли на тренировочную базу футбольного клуба "Шахтера" – СТБ Кирша. Они опечатали все здания, вывели оттуда сотрудников, выставили свою охрану.

“Доступа к объекту у нас нет", - уточнил Палкин.

Он также прокомментировал информацию СМИ о том, что боевики предыдущей ночью зажгли освещение на стадионе и заявили, что данный факт является победой “ДНР”.

“Зажечь свет на «Донбасс Арене» не трудно. И сделать это может каждый. Нажать на кнопку и включить лампочки - это не победа, это вообще ничего, это смешно. По-настоящему «Донбасс Арена» сияла, когда была переполнена болельщиками, когда на ней побеждал «Шахтер». И засияет она снова только тогда, когда там, как и раньше, будет играть «Шахтер» с лучшими клубами мира. Когда там будет звучать гимн Лиги чемпионов. А то, что сейчас происходит в Донецке, болельщиков «Шахтера» и сотни тысяч людей, которые очень ждут команду домой, к этому моменту не приближает, а отдаляет», - сказал Палкин.

Как уже сообщал Укринформ, 28 февраля вооруженные люди заблокировали доступ для волонтеров и работников гуманитарного штаба на «Донбасс Арену» и на все 28 пунктов выдачи гумпомощи в Донецке и Донецкой области на неподконтрольной территории (НКТ).

«Пункты опечатаны, к гуманитарной помощи штаба и имуществу у нас доступа нет. По состоянию на утро 28 февраля, на «Донбасс Арене» и всех пунктах выдачи оставалось примерно 70 000 взрослых и детских продуктовых наборов», - уточнил директор гуманитарного штаба Александр Вишняков.