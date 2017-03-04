Боевики заставляют работников хозподразделений участвовать в боевых действиях, - разведка

Боевики на Донбассе заставляют тех, кто был оформлен на работу в хозяйственных подразделениях, участвовать в боевых действиях.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны в Facebook.

"Командование 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК ВС РФ навязывает гражданским работникам из числа местных жителей, которые были официально оформлены на работу в хозяйственных подразделениях полка (пекарня, продовольственные склады, столовые) новые обязанности, согласно которым они по решению командования должны привлекаться к непосредственному участию в боевых действиях. В случае отказа работников увольняют", - говорится в сообщении.

