Более 60 членов ПАСЕ высказались против восстановления прав делегации России

Делегация РФ находится под санкциями Ассамблеи с апреля 2014 года.

Более 60 делегатов призвали Парламентскую ассамблею Совета Европы не восстанавливать права делегации России до отмены незаконной аннексии украинского Крыма и вывода российских войск с территории Украины, сообщил председатель постоянной делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Более 60 делегатов ПАСЕ высказались против полного восстановления делегации РФ в правах до выполнения Россией главных пунктов резолюций Ассамблеи", - написал народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Арьев в Facebook.

Делегация России до сих пор находится под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российские депутаты были лишены права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах.

Подробнее о попытках России вернуться в ПАСЕ читайте в статье Дмитрий Кулебы "ПАСЕ: возвращение России и похищение Европы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

