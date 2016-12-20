 

Более 60 членов ПАСЕ высказались против восстановления прав делегации России

20 декабря 2016 г. 18:57
Источник: Зеркало недели
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Делегация РФ находится под санкциями Ассамблеи с апреля 2014 года.

Более 60 делегатов призвали Парламентскую ассамблею Совета Европы не восстанавливать права делегации России до отмены незаконной аннексии украинского Крыма и вывода российских войск с территории Украины, сообщил председатель постоянной делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Более 60 делегатов ПАСЕ высказались против полного восстановления делегации РФ в правах до выполнения Россией главных пунктов резолюций Ассамблеи", - написал народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Арьев в Facebook.

Делегация России до сих пор находится под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российские депутаты были лишены права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах.

Подробнее о попытках России вернуться в ПАСЕ читайте в статье Дмитрий Кулебы "ПАСЕ: возвращение России и похищение Европы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".
 

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