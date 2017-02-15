 

Более 90% новых прокуроров не имели стажа работы в прокуратуре — Луценко

15 февраля 2017 г. 15:16
Источник: ТСН
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В 2016 году в местные прокуратуры было назначено 450 новых прокуроров.

Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко на совещании по итогам работы в ГПУ за год.

"В прошлом году состоялись очередные конкурсы на замещение вакантных должностей в местных прокуратурах, Специализированной антикоррупционной прокуратуре и комплектования принципиально нового органа — Генеральной инспекции ГПУ. По результатам их проведения в прокуратуры базового звена на сегодня назначены новые 450 прокуроров, из которых 93% — это кандидаты, которые не имели стажа работы в прокуратуре. Они прошли два теста, собеседования с комиссией, которая комплектовалась с участием общественности, и сегодня заместили вакансии в базовом звене прокуратуры", — сказал Луценко.

По словам генпрокурора, "вливание новой крови" в систему прокуратуры — это не одноразовый акт, а постоянная работа.

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