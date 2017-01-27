 

Большинство американцев не поддерживают действия Трампа, - соцопрос

27 января 2017 г. 15:37
Источник: Левый берег
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Президент США Дональд Трамп начал свой срок на посту с отрицательным рейтингом поддержки его действий среди американского населения.

Об этом говорится в общенациональном социологическом опросе университета Quinnipiac University.

"Президент Дональд Трамп начинает свой срок с отрицательным рейтингом - 36% против 44% американских избирателей относительно одобрения его действий в первые дни работы", - говорится в исследовании.

Еще более негативное отношение к исполнению обязанностей новым президентом выразила женская часть населения - 33% против 50%. При этом 19% вообще не смогли однозначно ответить на вопрос.

Для сравнения приводится рейтинг предыдущего президента Барака Обамы в начале его первого президентского срока. Тогда его действия одобряли 59%, несогласных было 25%.

При этом приводится статистика по партийной принадлежности, а также по таким признакам как пол, возраст и раса. Так, республиканцы показали наивысшую поддержку Трампа - 81% против 3%. Демократы же наоборот, выразили наиболее отрицательное отношение - 3% против 77%.

Среди мужчин первыми днями работы Трампа довольны 41%, среди женщин - 33%. При этом отмечается, что новый президент пользуется самой низкой популярностью среди молодежи и людей до 49 лет (несогласны с его политикой до 53%). В то же время, старшее поколение также демонстрирует невысокую поддержку - 47% против 33%.

Голоса избирателей с белым цветом кожи разделились на 43% "за" и 40% "против". Одновременно, подавляющая часть представителей других рас (55%) осуждают действия Трампа.

Исследование проводилось в период с 20 по 25 января, были собраны ответы 1190 респондентов. Опрос осуществлялся как во время личного общения, так и по телефону. Статистическая погрешность составляет плюс-минус 2,8%.

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