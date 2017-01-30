Борьба с терроризмом не оправдывает подозрения против целых стран, - Меркель

Канцлер ФРГ пообещала, что Берлин и страны ЕС будут делать все для помощи пострадавшим от действий Трампа

Об этом она заявила перед началом встречи с Президентом Петром Порошенко.

"Решительная борьба с терроризмом никоим образом не оправдывает общее подозрение против всех граждан определенной страны или определенной веры, в данном случае мусульман", - сказала Меркель. По ее мнению, такие решения "противоречат основным постулатам помощи беженцам и международного сотрудничества".

Меркель отметила, что ведомство Федерального канцлера вместе с МИД, а также с европейскими партнерами будут делать все для того, чтобы помочь этим людям, особенно тем, кто имеет двойное гражданство, в правовом ключе. "Надо обеспечить их права", - подчеркнула канцлер.

После введения в США президентского указа, который ограничивает въезд жителям семи стран с преимущественно мусульманским населением, людям стали отказывать в регистрации на авиарейсы и задерживать в аэропортах США во время прибытия. Под ограничения попали Ирак, Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан. Позже суд Нью-Йорка частично приостановил действие "антимигрантского" указа Трампа.