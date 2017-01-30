 

Борьба с терроризмом не оправдывает подозрения против целых стран, - Меркель

30 января 2017 г. 20:01
Источник: Левый берег
48 просмотров

Канцлер ФРГ пообещала, что Берлин и страны ЕС будут делать все для помощи пострадавшим от действий Трампа

Об этом она заявила перед началом встречи с Президентом Петром Порошенко.

"Решительная борьба с терроризмом никоим образом не оправдывает общее подозрение против всех граждан определенной страны или определенной веры, в данном случае мусульман", - сказала Меркель. По ее мнению, такие решения "противоречат основным постулатам помощи беженцам и международного сотрудничества".

Меркель отметила, что ведомство Федерального канцлера вместе с МИД, а также с европейскими партнерами будут делать все для того, чтобы помочь этим людям, особенно тем, кто имеет двойное гражданство, в правовом ключе. "Надо обеспечить их права", - подчеркнула канцлер.

После введения в США президентского указа, который ограничивает въезд жителям семи стран с преимущественно мусульманским населением, людям стали отказывать в регистрации на авиарейсы и задерживать в аэропортах США во время прибытия. Под ограничения попали Ирак, Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан. Позже суд Нью-Йорка частично приостановил действие "антимигрантского" указа Трампа.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.