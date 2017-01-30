 

Бойцы захватили боевика из Макеевки - он уже дает показания

30 января 2017 г. 12:40
Источник: Украинская правда
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Во время боев в воскресенье в районе Авдеевки бойцы взяли в плен одного боевика.
Об этом сообщает пресс-секретарь бригады, находящейся на позициях в районе Авдеевки, Елена Мокринчук.

В то же время, по информации источников в СБУ, были задержаны трое раненых боевиков, когда силы АТО вступили в бой с ДРГ боевиков.
Однако двое боевиков погибли от ран.
Задержанный оказался гражданином Украины из города Макеевки Донецкой области. 1988 года рождения. Он был членом незаконного формирования боевиков "Восток". В подразделении был оператором установки ПТУР.

Задержанный передан в СБУ и дает показания. На него заведено дел по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины - терроризм.

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