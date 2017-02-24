Бразилия впервые в истории вынуждена импортировать кофе

Бразилия, которая является крупнейшим производителем кофе в мире, впервые в истории вынуждена импортировать кофейные зерна, чтобы сохранить приемлемые для населения цены на напиток.

Как сообщает портал Folha de Sao Paulo, для того, чтобы уменьшить высокую цену на кофе, вызванную нехваткой бразильского кофе определенного вида, правительство приняло решение закупить продукт за рубежом.

Окно дня импорта будет открыто четыре месяца.

"В результате неурожая в Бразилии цена растворимого кофе поднялась почти на 15% в течение 12 месяцев. В тот же период цена на молотый кофе увеличилось на 20%", - сообщает бразильский институт статистики.

Правительство разрешило только ввоз робусты - более дешевого и горького, который обычно используется в производстве растворимого кофе. Продукт планируют закупить во Вьетнаме, который является его крупнейшим производителем.

Сообщается, что неурожай случился из-за засухи, которая поразила штат Эспириту-Санту. Из-за этого производство робусты в Бразилии сократилось на 7,99 млн мешков в 2016 году