Британцы собирают подписи под петицией о запрете приема Трампа королевой

Петиция, которая призывает запретить президенту Дональду Трампу въезд в страну в рамках государственного визита, когда глава иностранного государства принимается королевой, зарегистрирована сайте британского Парламента, сообщает "Руссакя служба ВВС".

"В качестве обоснования такого запрета авторы петиции указывают на женоненавистнические взгляды Трампа и его вульгарное поведение, которые, по их мнению, исключают возможность приема 45-го президента США королевой Елизаветой или принцем Уэльским. В тексте обращения говорится, что такой прием мог бы поставить королеву в неловкое положение", - сказано в сообщении.

В то же время петиция не исключает возможности приезда Дональда Трампа в Британию в рамках обычного рабочего визита, без встречи с членами королевской семьи.