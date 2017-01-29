 

Британцы собирают подписи под петицией о запрете приема Трампа королевой

29 января 2017 г. 15:48
Источник: Украинские новости
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Петиция, которая призывает запретить президенту Дональду Трампу въезд в страну в рамках государственного визита, когда глава иностранного государства принимается королевой, зарегистрирована сайте британского Парламента, сообщает "Руссакя служба ВВС".

"В качестве обоснования такого запрета авторы петиции указывают на женоненавистнические взгляды Трампа и его вульгарное поведение, которые, по их мнению, исключают возможность приема 45-го президента США королевой Елизаветой или принцем Уэльским. В тексте обращения говорится, что такой прием мог бы поставить королеву в неловкое положение", - сказано в сообщении.

В то же время петиция не исключает возможности приезда Дональда Трампа в Британию в рамках обычного рабочего визита, без встречи с членами королевской семьи.

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