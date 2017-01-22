 

Британию обвинили в сокрытии неудачного запуска баллистической ракеты

22 января 2017 г. 13:40
Источник: Левый Берег
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Министерство обороны Великобритании скрыло факт неудачного запуска твердотопливной баллистической ракеты Trident в июне 2016 года.

Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источник в Военно-морской службе Великобритании.

По его словам, ракета Trident II D5, способная уничтожить миллионы людей, была выпущена с британской подлодки Vengeance у побережья Флориды, сбилась с курса и полетела в сторону американского побережья. Во время испытания ракета не несла ядерной боеголовки, отметил источник. Что стало причиной инцидента, он не уточнил, сказав лишь, что неисправность проявилась после того, как ракета стартовала из-под воды.

"После того как первые за четыре года испытания закончились катастрофой, паника была на самом высоком уровне. В итоге на Даунинг-стрит решили скрыть факт провала. Они знали, какой ущерб это нанесло бы авторитету нашего ядерного сдерживания, если бы информация вскрылась", - рассказал собеседник издания.

Как отмечает газета, ЧП произошло всего за несколько недель до голосования в Палате представителей британского парламента о судьбе баллистических ракет Trident. Тогда, как уточняет издание, Минобороны Великобритании не обнародовало подробной информации о пуске, сообщив лишь, что он прошел успешно.

По данным Sunday Times, чтобы отчитаться о происшествии, в Палату представителей будет вызван министр обороны Великобритании Майкл Феллон.

В июле 2016 года британские парламентарии поддержали программу модернизации системы Trident, стоимость которой составляет £31 млрд (около $38 млрд).

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