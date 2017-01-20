 

Британские инструкторы подготовили 3 тыс. украинских солдат

20 января 2017 г. 16:40
Источник: Левый Берег

Британские инструкторы с 2015 года подготовили более 3 тыс. украинских военных, сообщил министр бороны Украины Степан Полторак.

"С марта 2015 года более 80 британских инструкторов проводят тренинги. В рамках операции "Орбитал" подготовлено более 3 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины. На первое полугодие 2017 запланировано провести 29 курсов по разным направлениям", - приводятся слова Полторака на сайте Минобороны.

Полторак выразил благодарность государственному секретарю по вопросам обороны Великобритании Майклу Фэллону за качественную работу британских инструкторов, которые проводят тренировки украинских военных. Он также проинформировал о решении расширить эту подготовку практически на все виды ВС Украины.

Фэллон находится с визитом в Украине.

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