 

Будущее украино-польских отношений зависит от позиций Украины по истории, - Качинский

30 января 2017 г. 15:01
Источник: Украинские новости
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Лидер польской партии "Право и Справедливость" Ярослав Качинский заявил, что будущее польско-украинские отношения зависит от отношения Украины к истории. Об этом он сказал в эфире Radiо Rzeszów, пишет Onet.

По словам лидера правящей партии Польши, отношения между странами сейчас "под вопросом" из-за трактовки в Украине собственной истории, в частности, роли УПА.

"Польско-украинские отношения сегодня под вопросом", - сказал Качинский.

Также Качинский заявил, что будущее этих отношений зависит от того, каким будет отношение к истории Украины.

"Все еще не определено, станет ли Украина на позицию (в формировании исторической политики), которую в Польше считают неприемлемой; будет ли (Украина) опираться в своей исторической легитимизации на традиции УПА, то есть традиции организации, которая совершила преступления против поляков, или свернет с этого пути", - заявил Ярослав Качинский.

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