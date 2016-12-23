 

Бюджет-2017: Парубий подписал документ

23 декабря 2016 г. 20:04
Источник: РБК-Украина
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Теперь законопроект будет передан на подпись главе государства

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал государственный бюджет-2017. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады. "Закон подписан председателем Верховной Рады Украины.

Закон направлен на подпись президенту", - отмечается на странице документа на сайте парламента.

Верховная Рада ранее отклонила ряд постановлений об отмене бюджетообразующих законопроектов, которые были приняты в ночь принятия бюджета-2017. Таким образом, спикер ВР Андрей Парубий получил возможность подписать государственный бюджет-2017.

В ночь со вторника на среду парламент принял в целом законопроект №5000 "О Государственном бюджете Украины на 2017 год". За госбюджет-2017 проголосовали 274 нардепа.
 

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