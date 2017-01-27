 

Бывшего российского депутата-коммуниста могут исключить из партии за показания по делу Януковича

27 января 2017 г. 11:58
Источник: Новое Время
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Российские коммунисты готовы исключить из своих рядов своего соратника, экс-депутата Государственной Думы Дениса Вороненкова, заявил Интерфаксу замглавы Компартии РФ Владимир Кашин.

По словам собеседника агентства, коммунисты должны уточнить дачи Вороненковым показаний против экс-президента Украины Виктора Януковича, а также их суть.

"Любые показания можно интерпретировать по-разному, особенно, если речь идет о силовых структурах Украины, которые часто принимают белое за черное", - отметил представитель КПРФ.

Кашин отметил, что в свое время Вороненков пришел в лагерь коммунистов беспартийным.

Ранее российское издание Коммерсантъ сообщило, что экс-парламентарий, эмигрировавший в Украину после проблем с законом в Москве, дал показания в Генпрокуратуре Украины по делу о государственной измене Януковичем.

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