 

Бывший генсек НАТО выступает за создание оборонного союза ЕС

18 февраля 2017 г. 9:16
Источник: Новое Время
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Страны Евросоюза должны усилить сотрудничество в сфере обороны, считает бывший генеральный секретарь НАТО и экс-верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Хавьер Солана, передает DW.

"Долг Евросоюза сейчас - сделать шаг в направлении оборонного союза", - заявил он.

Такая кооперация позволит не только укрепить внутреннюю и внешнюю безопасность ЕС, но и будет способствовать дальнейшей евроинтеграции, столь необходимой сегодня, убежден Солана.

Говоря о требованиях США в НАТО относительно обязательного взноса на оборону на уровне 2 процентов ВВП, экс-генсек Североатлантического альянса заявил, что не стоит сводить дискуссию к "какому-то мистическому числу, которое якобы решило бы все проблемы".

Оборонный бюджет должен, прежде всего, соответствовать имеющейся программе, отметил Солана. "Чтобы получать финансирование, необходимо добиться единства парламентов стран ЕС в этом вопросе, а для этого им нужно популярно объяснить, на что именно будут расходоваться эти деньги", - добавил он.

Хавьер Солана занимал должность генерального секретаря НАТО с 1995 по 1999 годы, а с 1999 по 2009 годы был верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности.

Напомним, министр обороны США Джеймс Мэттис выдвинул союзникам по НАТО ультиматум относительно финансирования бюджета Альянса.

По его словам, если страны-члены НАТО не увеличат свои расходы на оборону, то США могут пересмотреть свое отношение к ним. В настоящее время только пять из 28 стран-членов НАТО тратят на оборону необходимые 2% от ВВП: Великобритания, Эстония, Польша, Греция и США.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис подтвердил, что НАТО остается основой политики безопасности США. В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг акцентировал внимание на четком курсе Вашингтона, направленном на военную поддержку европейских союзников. 

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