Бывший министр финансов Германии стал артистом-комиком

Бывший министр финансов Германии, бывший лидер СДПГ и соперник Ангелы Меркель на выборах в 2013 году Пеер Штайнбрюк сменил род занятий и стал артистом-комиком.

Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

Штайнбрюк вместе с профессиональным комиком Флорианом Шредером отправляется в турне по Германии с сатирическим стендап-шоу. Билеты на шоу в Берлине, Гамбурге и и Кельне уже полностью раскуплены.

После того, как Штайнбрюк покинул правительство в прошлом году, он работал в совете директоров одного из голландских банков.

Будучи политиком и чиновником, Штайнбрюк не раз оказывался в центре общественного внимания из-за своих провокационных поступков и высказываний. Например, в 2007 году Штайнбрюк с семьей демонстративно поехал отдыхать в Намибию, вместо того чтобы отправиться в Вашингтон на встречу министров финансов "Большой семерки".

Во время предвыборной кампании 2013 года Штайнбрюк внезапно отменил свое выступление в банке Sarasin & Cie после побликации Sueddeutsche Zeitung о том, что этот банк может быть замешан в деле об уходе от налогов. Тогда же Штайнбрюк жаловался, что зарплата министра финансов Германии - 250 тыс. евро в год - слишком маленькая.

Напомним, в феврале 2013 года Штайнбрюк, комеентируя итоги выборов в Италии, заявил, что на них "победили два клоуна" - имея в виду бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и политика-популиста (и действительно профессионального комика) Беппе Грилло.