Бывший полицейский обвинил президента Филиппин в убийствах

Бывший офицер полиции города Давао Артуро Ласканас заявил, что президент Филиппин Родриго Дутерте в период работы мэром города создал так называемый "отряд смерти", который убивал людей по его приказу.

Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

Под присягой Ласканас заявил что, возглавляя созданный Дутерте "отряд смерти", он был свидетелем и участником около 200 убийств. Последнее из них произошло в 2015 году. Также полицейский рассказал об убийстве двух журналистов, критиковавших мэра, по указанию начальника службы безопасности Дутерте.

Ласканас уже давал показания в сенате в октябре прошлого года и все отрицал. Однако, на нынешних слушаниях офицер признался, что перед прошлой дачей показаний его запугали. Теперь же он решил рассказать правду, чтобы "очистить совесть".

Напомним, Дутерте вступил в должность президента 30 июня. Его предвыборная программа строилась в том числе на обещании победить наркоторговлю в стране. 16 декабря он рассказал в интервью, что в бытность мэром Давао собственноручно застрелил троих подозреваемых в совершении преступлений.

Дутерте был мэром Давао в течение 20 лет. За это время уровень преступности в городе пошел на убыль, однако мэра обвиняли в финансировании "отрядов смерти", готовых расправиться с каждым, кто представлял угрозу общественному порядку.