Бывший полицейский получил условный срок за домогательства к несовершеннолетнему

Суд в Киевской области приговорил бывшего полицейского к трем годам тюрьмы условно за развратные действия в отношении несовершеннолетнего.

Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

"Полицейский, создав страницу в социальной сети от имени девушки, вступил в переписку с 15-летним парнем, отправляя ему сообщения непристойного содержания с предложением сексуального контакта. В дальнейшем, старший сержант полиции договорился о встрече с несовершеннолетним для удовлетворения своей половой страсти неестественным путем", - говорится в сообщении.

Парень пришел на встречу, но вместе со своим другом. Вдвоем молодые люди задержали сержанта и вызвали полицию.

"26-летний мужчина признан виновным и осужден по ч. 1 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста) к наказанию в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком два года", - уточнили в прокуратуре.

Во время досудебного расследования он был уволен из полиции.