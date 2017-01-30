 

Церцвадзе рассказал об условиях содержания его в Лукьяновском СИЗО

30 января 2017 г. 14:48
Источник: 112.UA
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Грузинский доброволец, воевавший за Украину в АТО, Гия Церцвадзе рассказал об условиях содержания его в Лукьяновском СИЗО. Об этом Церцвадзе заявил в ходе пресс-конференции.

"В самом следственном изоляторе тоже со стороны сотрудников нормальное отношение, никаких таких действий с их стороны не было: ни провокационных, ни нажимов, ни психологических, ни физических. Со стороны руководства СИЗО тоже нормальное отношение. Об условиях содержания – немного другая тема. Наверное, не думаю, что стоит это озвучивать. Потому что тюрьма есть тюрьма, как говорится, хоть это и изолятор. Но все равно, там временное задержание", – сказал Церцвадзе.

Говоря о своих дальнейших планах, грузинский доброволец сказал: "Я надеюсь, что мне будет предоставлена такая возможность заниматься той деятельностью, для чего я сюда приехал. Я приехал для того, чтобы помочь моему братскому народу".

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