Грузинский доброволец, воевавший за Украину в АТО, Гия Церцвадзе рассказал об условиях содержания его в Лукьяновском СИЗО. Об этом Церцвадзе заявил в ходе пресс-конференции.

"В самом следственном изоляторе тоже со стороны сотрудников нормальное отношение, никаких таких действий с их стороны не было: ни провокационных, ни нажимов, ни психологических, ни физических. Со стороны руководства СИЗО тоже нормальное отношение. Об условиях содержания – немного другая тема. Наверное, не думаю, что стоит это озвучивать. Потому что тюрьма есть тюрьма, как говорится, хоть это и изолятор. Но все равно, там временное задержание", – сказал Церцвадзе.

Говоря о своих дальнейших планах, грузинский доброволец сказал: "Я надеюсь, что мне будет предоставлена такая возможность заниматься той деятельностью, для чего я сюда приехал. Я приехал для того, чтобы помочь моему братскому народу".