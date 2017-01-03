 

Чалый: Украина может получить летальное оружие от администрации Трампа

03 января 2017 г. 20:37
Источник: Левый берег
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Позиция Барака Обамы может быть пересмотрена командой Дональда Трампа.

Позиция администрации президента США Барака Обамы, которая до сих пор не позволила начать поставки в Украину летального оружия, может быть пересмотрена командой Дональда Трампа.

Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый в интервью.

"Оборонное оборудование сейчас поступает в Украину и дает возможность сохранить жизнь нашим воинам, а также зафиксировать нарушения режима прекращения огня, как пример - контрбатарейные радары", - сказал дипломат.

Он также отметил, что основной преградой на пути получения Украиной летальной оружия остается позиция президента США.

"Поэтому, соответственно, изменения в Белом доме дают возможность по-новому взглянуть на этот вопрос", - отметил Чалый.

Он также напомнил, что в оборонном бюджете США на 2017 финансовый год военная помощь для Украины была увеличена и "включает возможность предоставления летальной оборонительного оружия" на законодательном уровне.

В 2014 году США не решились предоставить Украине летальное оружие, т.к. в Белом доме думают, что это может "подстегнуть" Россию к эскалации конфликта. Летом 2016 года Валерий Чалый допустил, что данный вопрос может быть пересмотрен после выборов президента США.

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