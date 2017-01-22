 

Четверо украинских военных ранены в зоне АТО в воскресенье

22 января 2017 г. 18:45
Источник: Интерфакс - Украина
1 просмотр

Четверо украинских военнослужащих получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в воскресенье в результате обстрелов со стороны боевиков.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке за воскресенье по состоянию на 18:00, опубликованной на странице в соцсети Facebook, всего 22 января было зафиксировано 24 обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований на всех направлениях.

"На мариупольском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Лебединское, Марьинку, Чермалык, Широкино и Водяное. По Марьинке, Новотроицкому и Красногоровке огонь вели снайперы", - говорится в сообщении.

На луганском направлении, по данным штаба АТО, из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали села Новоалександровка и Новозвановка Попаснянского района Луганской области.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования вели минометный и снайперский огонь в направлении пос.Пески Ясиноватского района Донецкой области. "По Новгородскому, Авдеевке и Зайцево стреляли из гранатометов и стрелкового оружия", - сообщили в пресс-центре.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.