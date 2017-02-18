Четверо украинских военных ранены в зоне АТО за сутки

Четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины ранены за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий четверо украинских военнослужащих ранены. Кроме того, погиб один волонтер", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве.

А.Мотузяник проинформировал, что на луганском направлении за сутки зафиксировано 8 обстрелов со стороны боевиков. В частности, в Крымском противник применил противотанковые ракеты, серия вооруженных провокаций также была с Попаснянском районе и Станице Луганской.

На донецком направлении в Зайцево и Верхнеторецком НВФ применили минометы, в районе Авдеевки продолжаются минометные и танковые обстрелы. В результате были повреждены 2 дома, пострадали 2 мирных жителя. Всего за сутки на донецком направлении зафиксировано 30 случаев нарушения режима прекращения огня, 14 из них - с применением тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении эпицентр боевых действий переместился в Волновахский район, где боевики обстреливали позиции сил АТО из минометов, в Старогнатовке применили минометы и пушки, бронетехнику. Также НВФ обстреляли КПВВ "Марьинка". Всего за сутки на этом направлении зафиксировано 35 обстрелов.