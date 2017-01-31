Число претендентов на должность главы Нацполиции уменьшилось до 9 человек

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31 января 2017 г. 21:00
Источник: Левый берег
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Число претендентов на должность главы Национальной полиции Украины сократилось до девяти человек - один из кандидатов,адвокат Алексей Шевчук, снял свою кандидатуру.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня было собеседование. С самого начала я сообщил комиссии, из-за обострения ситуации на востоке страны, наличием внутренних процессов: роста преступности, унынию собственно полицейских в свою работу и реформу, полицию должен возглавить человек из системы. Человек, который будет иметь поддержку полицейских на уровне 78%. Человек, который сможет продолжить реформы должен пользоваться такой поддержкой и уважением", - написал Шевчук.

По его убеждению, независимые, внешние кандидаты могут быть заместителями.

"Только так может сейчас работать система управления. Независимые кандидаты не из системы будут восприниматься иностранцами среди полицейских и это не на пользу реформе и полиции", - отметил Шевчук.

"Призываю всех внешних кандидатов потупить аналогичным образом", - добавил он.

Предыдущий руководитель Нац полиции Хатия Деканоидзе подала в отставку 14 ноября 2016 года. После этого глава МВД Арсен Аваков поручил исполнять обязанности руководителя Национальной полиции ее первому заместителю Вадиму Трояну.

Аваков назвал отставку Деканоидзе плановой. По словам министра, она должна была отработать год.

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