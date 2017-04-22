Число жертв атаки талибов на военную базу в Афганистане достигло 150 человек

В результате нападения террористов исламистского движения "Талибан" на военную базу в городе Мазари-Шариф на севере Афганистане погибли 150 человек, около 160 получили ранения. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на собственные источники.

"В первой половине дня в пятницу, 21 апреля 2017 года, 2 армейские машины с мужчинами в форме афганской армии подкатили к воротам базы, заявив, что везут раненых солдат, нуждающихся в срочной медицинской помощи. На втором КПП охранники сказали людям в грузовиках, что им нужно оставить свое оружие, как это обычно делается на базах", - рассказали военные базы.

По их словам, после краткого спора нападавшие выстрелили и убили 2 охранников второго КПП и двинулись к последнему КПП, которое они атаковали гранатой, прежде чем проникнуть на базу. Последующее недоразумение на базе усугублялось тем, что нападавшие носили военную форму армии Афганистана, сообщает Reuters. Сперва руководство базы решило, что это внутреннее разногласие между солдатами, потому сначала объявили по радио просьбу "не стрелять".

Нападение называют вероятно самой смертоносной атакой на афганскую военную базу. К тому же, она не только является штаб-квартирой 209-го корпуса Афганской национальной армии, но также - штабом иностранных войск возглавляемой НАТО миссии для консультирования и обучения афганских сил. По словам представителей коалиции, под удар не попали международные войска. Напомним, ранее сообщалось, что террористы исламистского движения "Талибан" атаковали военную базу в городе Мазари-Шариф в Афганистане 21 апреля 2017 года.

