Что ждет пенсионеров с 1 октября - рассказал Владмир Гройсман

24 апреля 2017 г. 15:10
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В Харькове премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что его команда работает над повышением пенсий для укринцев. Ожидается, что выплаты поднимут с 1 октября 2017 года.

"Я хочу чтобы с первого октября  - мы подняли  пенсии  украинским пенсионерам.  Считаю, что мы это сделаем существенно – от 200 грн до 1000 грн будет происходить такое повышение в среднем. Нам нужно получить помощь в украинском парламенте закона о пенсионной реформе, который мы скоро презентуем, это даст возможность поднять людям пенсии в стране, и мы видим как это сделать, и отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров. Это следующий наш шаг в этом году", - сказал Гройсман.

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