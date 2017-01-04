Чубаров о заявлении Ле Пен по Крыму: кандидат в президенты Франции отрабатывает одолженные у Путина деньги

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что своими заявлениями кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен отрабатывает одолженные деньги у Путина.

Чубаров выразил сомнение, что Ле Пен станет президентом Франции, а именно для проведения предвыборной кампании она занимала деньги, передает 24 канал.

"Марин Ле Пен получила 9 миллионов кредита в России. Все это знают, хотя он был оформлен через чешско-российский банк. Нужно относиться к этим заявлениям как к купленному Россией мнению", – заявил он.

Чубаров отметил, что несмотря на утверждение о законности действий России в Крыму французский политик употребила слово "аннексия", которое означает насильственное присоединение, поэтому словосочетание "справедливая аннексия" является по меньшей мере странным.

Ле Пен заявила, что не считает аннексию Крыма Россией незаконной. "Я абсолютно не считаю, что аннексия была незаконной: был референдум, жители Крыма пожелали присоединиться к России", - сказала она.

После этого в Службе безопасности Украины не исключили установление Ле Пен запрета на въезд в Украину из-за ее заявления по Крыму и направили в МИД письмо для согласования такого запрета.