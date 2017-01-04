ЦРУ готовит доклад о работе российских хакеров во время президентских выборов в США

Глава ЦРУ Джон Бреннан в эфире телеканала PBS заявил, что его ведомство готовит доклад о вероятном вмешательстве России в президентские выборы в США, сообщает BBC Украина.

Бреннан рассказал, что отчет ЦРУ будет посвящен именно России и ее активности в киберпространстве во время последних выборов президента США, на которых победил Дональд Трамп.

Во вторник, 4 января, презентацию доклада отложили, что вызвало скептическую реакцию избранного президента Дональда Трампа.

В Twitter он также прокомментировал отчет, который готовится: "Доклад "разведки" о так называемых "хакерских атаках России" отложили до пятницы. Наверное, нужно больше времени, чтобы завести дело. Очень странно!"

Как сообщалось, 7 октября администрация Барака Обамы официально обвинила Россию в масштабной кампании по вмешательству в выборы президента США.

В частности, Россию считают причастной к взлому серверов Демократической партии США.

Кроме того, в конце октября глава Национальной разведки США Джеймс Клаппер заявил, что спецслужбы США получили убедительную доказательную базу того, что за атаками на серверы американских партий стоит Россия.