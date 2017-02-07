Данилюк показал текст выговора, который будет объявлен Насирову

В документе утверждается, что глава Государственной фискальной службы не выполняет свои должностные обязанности.

Министр финансов Украины Александр Данилюк показал текст выговора, который должен быть вынесен главе Государственной фискальной службы Роману Насирову.

В документе отмечается, что Насиров ненадлежащим образом выполняет свои обязанности, а также приводится ряд примеров. В частности, Данилюк обвиняет главу ГФС в саботировании выполнения распоряжения Кабинета министров Украины о создании Межрегиональной таможни фискальной службы. Министр отмечает, что такое поручение неоднократно направлялось в службу, но выполнено не было.

Кроме того, по словам Данилюка, в рамках реформирования Государственной фискальной службы и совместной с Международным валютным фондом программы EFF, Минфином были разработаны ключевые показатели эффективности. Ведомству Насирова было дано указание ежемесячно предоставлять министерству отчет об уровне достижения этих показателей, а также публиковать документ на официальном сайте ГФС, чего сделано не было.

Главу Минфина также возмущает факт ухода Насирова в отпуск, который, вопреки действующему законодательству, не был согласован ни с Минфином ни с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. О своем желании уйти в отпуске Роман Насиров не сообщил даже Министерству финансов.

Ранее министр финансов Александр Данилюк сообщил о своем намерении обратиться в НАПК и НАБУ с просьбой изучить поездку в США главы ГФС Романа Насирова на инаугурацию президента.

Председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров заявил, что является поклонником президента США Дональда Трампа. "Да, я являюсь поклонником Трампа, был в США (на инаугурации президента США). Интересно было посмотреть на такое событие", - сказал Насиров. Он добавил, что ездил по приглашению и не знает стоимости посещения инаугурации президента США

