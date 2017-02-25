Дата встречи Порошенко и Трампа все еще обсуждается – Климкин

В данный момент обсуждаются разные параметры будущей встречи президента Украины Петра Порошенко с новым президентом США Дональдом Трампом.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью.

"Мы сейчас обсуждаем разные опции. На сегодня больше сказать не могу, чтобы сознательно, так сказать, не держать интригу", – сказал Климкин.

Глава МИД рассказал, что его ведомство также подбирает даты встречи с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и несколькими прочими представителями администрации Трампа.

"Мы сейчас подбираем дату, когда можно было бы вероятнее всего встретиться сразу и с Тиллерсоном, и с новоназначенным советником по национальной безопасности Макмастером, и с новым министром обороны Мэттисом, поскольку существует много аспектов, которые необходимо обсуждать с разными членами новой американской администрации", – отметил он.

Напомним, в январе посол Украины в США Валерий Чалый заявлял, что первая встреча президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа может состояться в 20 числах февраля во время визита главы украинского государства в Вашингтон.