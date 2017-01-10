 

Декларацию Порошенко проверят из-за бизнеса в РФ - экс-замгенпрокурора

10 января 2017 г. 17:15
Источник: Корреспондент.net
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Бывший первый замгенпрокурора Ренат Кузьмин заявил, что Национальнон агентство по предотвращению коррупции проверит декларацию президента Петра Порошенко в связи с наличием у него бизнеса в России.

"Как сообщила руководитель Национального агентства противодействия коррупции Корчак, в отношении Порошенко начата антикоррупционная проверка", - написал он в Facebook.

По его словам, Порошенко скрыл в декларации "конфликт интересов в войне с Россией".

"Дело в том, что Порошенко скрыл в своей декларации конфликт интересов в войне с Россией. Он, имея имущественные и бизнес интересы в стране, с которой, судя по его же заявлению, ведет войну и к которой объявил экономические санкции, не сообщил об этом НАПК", – написал он.

В свою очередь, в замглавы НАПК Руслан Радецкий заявил, что проверка декларации Порошенко касательно заявления Кузьмина будет проведена после полной проверки субъекта декларирования.

"Давайте будем говорить в рамках того, что мы сегодня обсуждали – порядок полной проверки, что предусмотрено требованием закона", – ответил Радецкий на вопрос, поступило ли заявление от Кузьмина и начата ли проверка декларации главы государства

"Закон требует, что порядок отрабатывает и разрабатывает НАПК, на основании чего будет осуществляться полная проверка всех субъектов декларирования. Поэтому, как только будет полная проверка – а мы процессуально должны поступать на основании закона и порядка – с того момента начнутся все другие проверки", – отметил он.

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