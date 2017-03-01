 

Дело Долгова : в Харькове проведут «заочное» расследование

01 марта 2017 г. 11:16
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Киевский районный суд г.Харькова удовлетворил ходатайство прокуратуры области по поводу проведения специального досудебного расследования относительно сторонника создания так называемой «Новороссии», который находится в розыске с мая 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

36-летний харьковчанин Долгов К.В. подозревается в организации и обеспечении финансирования умышленного повреждения чужого имущества, в незаконной покупке и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также публичных призывах к совершению умышленных действий с целью изменить территорию Украины и нарушении порядка, установленного Конституцией Украины (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263, ч.1 ст.110 УК Украины).

В конце марта 2014 года Долгов организовывал и финансировал несколько поджогов банкоматов в Харькове. По предварительным данным, сумма ущерба составила 1 тыс. 100 долларов США.
Злоумышленник принимал участие в митинге «В поддержку юго-востока Украины», который проходил в Москве.

Долгова задержали в апреле 2014 года. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей, но с правом внесения залога.
У мае 2016 года после освобождения его из СИЗО под залог в 364 тыс.грн., сбежал из страны.

Поскольку Долгов скрывается от следствия, суд дал разрешение для проведения специального «заочного» расследования.

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