 

Дело Ефремова начнут рассматривать в Старобельске 16 января, - ГПУ

14 января 2017 г. 18:40
Источник: РБК-Украина
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Подготовительное заседание по делу экс-лидера Партии регионов Александра Ефремова состоится в 16 января 2017 года в Старобельском районном суде Луганской области. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в субботу.

"В понедельник в 10:00 часов первое судебное заседание. Это будет Старобельский районный суд, подготовительное заседание", - сообщила Сарган.

При этом она, отметила, что вопрос проведения заседания в Апелляционном суде Киева, назначенного на следующую неделю, будет решен.

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