Дело Насирова: Активисты продолжают блокировать выезд из Шевченковского райсуда

Утром в понедельник, 6 марта, под зданием Шевченковского районного суда Киева, где находится глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, продолжают дежурить активисты различных общественных организаций.

На улице возле здания суда находится несколько десятков человек. Активисты Автомайдана продолжают блокировать выезд из здания суда, которые они перекрыли автомобилями.

Как сообщил адвокат Насирова Александр Лисак, пока нет информации о том, когда Соломенский районный суд Киева рассмотрит отвод судьи Александра Бобровника, о чем ходатайствовали адвокаты главы ГФС в воскресенье.

В настоящее время обстановка на месте спокойная. Активисты стоят, общаются друг с другом. Большого количества правоохранителей возле здания суда нет.Суд должен был избрать меру пресечения Насирову 4 марта, однако этого сделать не удалось даже на следующий день. Так как с момента задержания прошло 72 часа, Насирова должны были отпустить, однако суд заблокировали активисты.

Адвокат Александр Лисак сообщил, что отстраненный от должности главы Государственной фискальной службы Роман Насиров намерен оставаться в Соломенском районном суде Киева до рассмотрения дела.

2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали Романа Насирова - главу Государственной фискальной службы, который на тот момент находился в клинике Феофания.

Задержание Насирова произошло по так называемому "делу Онищенко". Нардепа Александра Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с госкомпанией "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около трех миллиардов гривен. Он сбежал из Украины и отрицает свою вину. В этой схеме Насиров якобы способствовал незаконной рассрочке долгов компаний из орбиты Онищенко.