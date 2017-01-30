 

Дело Плотницкого за сбитый ИЛ-76 передали в суд

30 января 2017 г. 13:07
Источник: РБК-Украина
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Уголовное дело против главаря самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игоря Плотницкого, которого обвиняют в катастрофе ИЛ-76 с украинскими военными, направлено в суд. Об этом говорится в  сообщении прокуратуры Днепропетровской области.

Сообщается, что прокуратура направила в суд акт в отношении Плотницкого и двух командиров батальонов ЛНР Патрушева и Гуреева. В частности, все трое обвиняются в катастрофе военно-транспортного самолета ИЛ-76 в июне 2014 года, на борту которого находилось 49 человек, во время осуществления посадки в аэропорт Луганска.

По данным следствия, боевики поразили самолет ВСУ из переносного зенитно-ракетного комплекса, самолет упал, а девять членов экипажа и сорок военнослужащих погибли. В июле 2016 года обвиняемым сообщили о подозрении, в отношении них проведено специальное досудебное расследование.

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