Дело Плотницкого за сбитый ИЛ-76 передали в суд

Уголовное дело против главаря самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игоря Плотницкого, которого обвиняют в катастрофе ИЛ-76 с украинскими военными, направлено в суд. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Днепропетровской области.

Сообщается, что прокуратура направила в суд акт в отношении Плотницкого и двух командиров батальонов ЛНР Патрушева и Гуреева. В частности, все трое обвиняются в катастрофе военно-транспортного самолета ИЛ-76 в июне 2014 года, на борту которого находилось 49 человек, во время осуществления посадки в аэропорт Луганска.

По данным следствия, боевики поразили самолет ВСУ из переносного зенитно-ракетного комплекса, самолет упал, а девять членов экипажа и сорок военнослужащих погибли. В июле 2016 года обвиняемым сообщили о подозрении, в отношении них проведено специальное досудебное расследование.