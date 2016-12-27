 

Дело по Януковичу будет передано в суд в первом квартале 2017, - Луценко

27 декабря 2016 г. 17:29
Источник: Интерфакс-Украина
10 просмотров

Материалы досудебного расследования уголовного производства по государственной измене экс-президента Виктора Януковича будут переданы в суд в первом квартале 2017 года, заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Учитывая, что у нас небольшое количество материалов и свидетелей, планирую, что в ближайшие месяцы Янукович получит материалы досудебного расследования на руки для изучения, а далее начнется судебный процесс. Планирую, что это состоится в первом квартале следующего года", - сказал он журналистам во вторник в Краматорске.

Генпрокурор отметил: "С моей точки зрения, дело идет надлежащим образом. С нетерпением жду решения Печерского суда о разрешении на начало специального, по народному говоря, заочного, досудебного следствия".

Ранее Ю.Луценко заявлял, что Генпрокуратура намерена до конца 2016 года передать дело о государственной измене Януковича в суд.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.