 

Дело Шишкина: харьковский суд принял решение

07 марта 2017 г. 16:28
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7 марта прошло заседание по делу о лишении Шишкина звания почетного харьковчанина. Как сообщалось ранее, он оставался почетным гражданином даже после начала войны.

Дзержинский районный суд отменил присвоение звания почетного харьковчанина гражданину России Шишкину. Суд принял документы прокуратуры о том, что это звание Шишкину присвоено незаконно, особенно в рамках того, что третий год идет война, а Шишкин поддерживает агрессию России против Украины.

Константин Прокопьев сообщил, что он не знает, будет ли апелляция, но в суде представитель горсовета заявил, что звание было присвоено законно, т.к. прокуратура не дала доказательств о совершении преступлений. А присвоение почетного гражданина решают представители громады, а не государства.

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