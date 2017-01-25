 

Дело Сущенко: суд отказался принимать документ на украинском - адвокат

25 января 2017 г. 19:58
Источник: Укринформ
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Марк Фейгин, адвокат собкора Укринформа Романа Сущенко, незаконно задержанного в Москве, сообщил, что суд отказался принимать письмо от ГУР МОУ, в котором заявлено, что Сущенко не является их сотрудником.

"Документ от ГУР МОУ, в котором четко сказано, что Роман Сущенко не является их сотрудником, суд сегодня не принял, мотивируя тем, что документ на украинском языке. Напомню, что в случае с Савченко ситуация была обратная – не принимали из-за того, что документ не на украинском", - сказал Фейгин.

Он также уточнил, что следователь, ведущий дело, принял данный документ к рассмотрению.

Ранее адвокат протестовал в связи с тем, что ему отказали в привлечении своих экспертов при проведении назначенных экспертиз.

Как сообщалось, 30 сентября собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление, в том числе официально, заявив, что оно не соответствует действительности.

Роман Сущенко работает в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ" с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции - с 2010 года.

Как известно, сегодня Лефортовский районный суд продлил пребывание под стражей Роману Сущенко до 30 апреля. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с этим решением.

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