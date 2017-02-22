Демарш депутатов из-за почетного агрессора

Российский бизнесмен и сенатор Александр Шишкин стал почетным харьковчанином в самый разгар открытой агрессии России против Украины - в августе 2014. Тогда решением подконтрольного Геннадию Кернеса городского совета ему и его партнеру по бизнесу Павлу Фуксу были присвоены высокие звания, несмотря на то, что уже было известно - Шишкин один из тех, кто одобрил аннексию Крыма и использование российских войск на территории и Украины. Почетными харьковчанами Фукс и Кернес по официальной версии стали потому, что финансово участвуют в социальной жизни Харькове, например, помогли со строительством храма Жен Мироносиц. А по данным СМИ, они являются давними бизнес-партнерами Кернеса, имеют значительные доли в украинском фармацевтическом бизнесе, а семья харьковского мэра часто гостит у Фукса и Шишкина в Москве. Прокуратура практически сразу оспорила это решение, но из-за поданной апелляции россияне так и остались почетными харьковчанами. Активисты, выяснив этот вопрос, еще в прошлом году снова подали иск в суд, но он не рассмотрен до сих пор, а также подготовили проект решения, которым бы депутаты многим пересмотреть награждение россиян. Но этот вопрос на протяжение нескольких сессий в повестку дня так и не был решен. Поэтому сегодня общественники вышли к горсовету.

Игорь Черняк, депутат горсовета

Харьковский горсовет категорически отказывает вносить на рассмотрение сессии подготовленный через в декабре проект решения о лишении сенатора Шишкина звания почетного харьковчанина. Этот человек официально находится в украинском санкционном списке, он официально указан Президентом Украины и решением СНБО признан лицом, способствующим оккупации территории Украины и террористической деятельности на территории Украины, и именно этим обосновано наше решение.

Еще перед началом заседания Игорь Черняк снова поставил перед горсоветом вопрос о необходимости лишения Шишкина статуса почетного гражданина. Депутата поддержали ветераны АТО, в частности герой Иловайска Алексей Антипов, который четыре месяца пробыл в плену у террористов, поддерживаемых Россией.

Алексей Антипов, ветеран АТО

Я считаю. что лицо, которое прямо поддерживает оккупацию и терроризм не имеет морального права быть почетным гражданином нашего города. Как может обладать этим статусом человек, который голосовал за то, чтобы по улицам нашего любимого Харькова ездили танки с российскими триколорами?!

Геннадий Кернес поставил вопрос о вынесении вопроса на сессию - но подконтрольное большинство проголосовало против, депутаты отказались пересматривать статус Шишкина. Тогда оппоненты Кернеса из "Самопомочі" заявили, что такое голосование продемонстрировало тенденцию нынешней каденции - не рассматривать любые предположения, которые не исходят от местной власти.

Ми вважаємо, що ми маємо право, щоб наші рішення були внесені сюди й якщо ми не можемо найти підтримки у більшості у цій залі ми маємо блокувати трибуну. - Нормально?! Ну вы циркачи ребята!

Впрочем, блокирование трибуны длилось всего несколько минут. Геннадий Кернес проигнорировал тот факт, что докладчикам будет негде выступать и начал рассмотрение повестки дня - депутаты от "Самопомочі" в знак протеста покинули зал заседаний.

Вы клоуны, вы делаете, то что делают ваши коллеги, подрываете стабильную жизнь и работу в городе Харькове наших жизнеобеспечивающих предприятий. Вы цепляетесь непонятно за что и вот этот ваш демарш, который вы здесь устроили - это показывает вашу слабость. то что вы здесь ничего делать не сможете.

В отсутствие оппонентов подконтрольное большинство рассмотрело в течение часа все 57 вопросов повестки дня - у депутатов не вызвала сомнений ни законность распределения земли, ни бюджетных средств. Голосовали без обсуждения и при общем одобрении. Тем временем депутаты "Самопомочі" заявили о намерении подать заявление в прокуратуру о препятствовании депутатской деятельности.