Депутат БПП угрожает Саакашвили тюрьмой

Член парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Дмитрий Голубов считает, что объединение "Движения новых сил" Михаила Саакашвили с партией "Воля" не стоит воспринимать серьезно. Об этом Голубов сообщил "Обозревателю".

"Саакашвили чувствует, что скоро сядет в тюрьму, и интуитивно его тянет на "Волю". Его судьба уже предрешена", – сказал Голубов.

По его словам, до выборов Саакашвили либо покинет территорию Украины, либо сядет в тюрьму.

"Я это точно знаю", – сообщил депутат.