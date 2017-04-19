 

Депутат БПП угрожает Саакашвили тюрьмой

19 апреля 2017 г. 15:38
Источник: Украинские новости
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Член парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Дмитрий Голубов считает, что объединение "Движения новых сил" Михаила Саакашвили с партией "Воля" не стоит воспринимать серьезно. Об этом Голубов сообщил "Обозревателю".

"Саакашвили чувствует, что скоро сядет в тюрьму, и интуитивно его тянет на "Волю". Его судьба уже предрешена", – сказал Голубов.

По его словам, до выборов Саакашвили либо покинет территорию Украины, либо сядет в тюрьму.

"Я это точно знаю", – сообщил депутат.

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