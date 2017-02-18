Депутат польского сейма прибыла в Авдеевку

Депутат Сейма Польши Малгожата Госевская сегодня прибыла в Авдеевку.

Об этом председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил на своей странице в Facebook.

«Это собственно она один из инициаторов доклада для международного трибунала о преступлениях России на востоке Украины», - добавил он.

Жебривский сообщил, что вместе с Госевской объехал сегодня утром места в Авдеевке, которые позавчера и вчера обстреляли российские оккупанты.

«Вместе с нашими польскими коллегами документируем все преступления рашистов против человечности и против Украины, чтобы передать все это в международный трибунал», - написал он.