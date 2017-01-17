Депутаты одобрили законопроект об автомобильных дорогах оборонного значения

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект О внесении изменений в закон Об автомобильных дорогах относительно автомобильных дорог оборонного значения.

За соответствующий правительственный законопроект №4647 за основу проголосовали 237 народных депутатов.

Законопроект предлагает дополнить закон понятием "автомобильные дороги оборонного значения", порядок отнесения автомобильных дорог к автомобильным дорогам оборонного значения и их использование.

Согласно документу, автомобильными дорогами оборонного значения являются автомобильные дороги, необходимые для обеспечения обороны и безопасности Украины, соединения военных и других специальных объектов, предназначенных в условиях военного времени для воинских перевозок и эвакуации населения.

Кроме того, предлагается установить порядок использования автомобильной дороги оборонного значения и ее восстановления в период действия военного положения, проведения мероприятий по ее техническому прикрытию, а также перечень автомобильных дорог оборонного значения утверждаются Кабинетом министров.

