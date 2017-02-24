Депутаты потребовали от генпрокурора расследовать убийство Чорновола

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24 февраля 2017 г. 12:57
Источник: Интерфакс-Украина
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Более 300 народных депутатов подписались под обращением к генеральному прокурору Украины с призывом расследовать убийство лидера "Народного Руха Украины" Вячеслава Чорновола, сообщил народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", замглавы "Народного Руха" Виктор Кривенко.

"Более 300 народных депутатов подписались под обращением к генеральному прокурору с требованием расследовать убийство Чорновола", - сказал он с трибуны Верховной Рады на пленарном заседании в пятницу.

Кривенко напомнил, что три года назад Апелляционный суд отменил решение о закрытии дела, "в котором якобы было написано, что это было самоубийство".

Вместе с тем он подчеркнул, что народные депутаты требуют наказать как минимум исполнителей и лжеэкспертов.

Кривенко также добавил, что члены парламента просят генерального прокурора взять это дело под личный контроль.

Чорновил трагически погиб 25 марта 1999 года в автокатастрофе под Киевом, когда его автомобиль столкнулся с разворачивавшимся на шоссе "КамАЗом" с прицепом. Погиб также водитель политика Евгений Павлов, пострадал пресс-секретарь.

В июне 2010 года прокуратура Киева провела эксгумацию тела В.Чорновола для повторной комиссионной судебно-медицинской экспертизы. Экспертиза проводилась по просьбе родственников погибшего и была необходима для устранения противоречий в доказательной базе при расследовании уголовного дела, то есть, для установления характера получения телесных повреждений и установления причин смерти лидера НРУ.

В августе 2011 года экспертиза тела В.Чорновола установила, что он погиб в результате травм, полученных в ДТП.

В апреле 2014 года Апелляционный суд Киевской области вернул на дорасследование дело о гибели В.Чорновола, отменив решение Бориспольского горрайонного суда о закрытии дела.

Чорновил был народным депутатом нескольких созывов Верховной Рады.

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