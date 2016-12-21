Депутаты приняли бюджет на 2017 год. За проголосовали 66 человек, депутаты от партии «Самопомич» воздержались.

Доход бюджета 2017 составил больше 10 млрд, что более чем на 2 млрд. выше, чем в 2016.

Как сообщила на сессии горсовета директор Департамента бюджета и финансов Татьяны Таукешевой, увеличена субвенция на образование и медицину.

На медицину выделили более 1,5 млрд. грн. На образование - более 2,5 млрд грн.

Средняя зарплата учителей составит более 6000 грн. Это связано с утверждением парламентом минимальной заработной платы – 3200 грн.