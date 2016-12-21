 

Депутаты снова выделили землю по схеме ЖСК

21 декабря 2016 г. 11:43
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На сессии горсовета депутаты в очередной раз выделили землю по схеме ЖСК. В том числе двум новосозданным кооперативам в районе Лугопарка почти 16 га.

«За» проголосовали 58 депутатов, «против» -13.

Напомним, что сейчас ГПУ расследует производство о незаконном хищении земли у харьковской громады должностными лицами горсовета в размере более 600 га на сумму более 4 миллиардов гривен. Пока проводились активные следственные действия, депутатский корпус подконтрольный Кернесу не решался на выделение земли по схеме ЖСК. Однако сейчас, после того как в ГПУ словно забыли про Харьков, землю снова начали выделять на кооперативы, оформленные на подставных лиц, якобы нуждающихся в жилье.

Видео: 

Депутаты снова выделили землю по схеме ЖСК - 21.12.2016

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