Депутаты снова выделили землю по схеме ЖСК

На сессии горсовета депутаты в очередной раз выделили землю по схеме ЖСК. В том числе двум новосозданным кооперативам в районе Лугопарка почти 16 га.

«За» проголосовали 58 депутатов, «против» -13.

Напомним, что сейчас ГПУ расследует производство о незаконном хищении земли у харьковской громады должностными лицами горсовета в размере более 600 га на сумму более 4 миллиардов гривен. Пока проводились активные следственные действия, депутатский корпус подконтрольный Кернесу не решался на выделение земли по схеме ЖСК. Однако сейчас, после того как в ГПУ словно забыли про Харьков, землю снова начали выделять на кооперативы, оформленные на подставных лиц, якобы нуждающихся в жилье.