Действия РФ вызвали рекордное количество вылетов самолетов НАТО со времен холодной войны

22 апреля 2017 г. 16:00
Источник: Новое время
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Боевые самолеты стран-членов Североатлантического альянса в течение 2016 года осуществили рекордное с момента завершения "холодной войны" количество вылетов по тревоге — 870. Действия России вызвали 780 из них, сообщает Deutsche Welle.

По данным представителей Альянса, такое количество вылетов - более чем в два раза превышает зафиксированные на протяжении 2015 года аналогичные случаи вылетов самолетов-перехватчиков по тревоге.

Военные НАТО сообщают, что только 90 случаев из 870 приходились на боевые самолеты других государств, не являющихся членами Альянса, или же на пассажирские и грузовые самолеты, которые не сразу были идентифицированы. А большинство вылетов самолетов НАТО спровоцированы действиями российской авиации.

Ранее сообщалось, что самолеты НАТО, Великобритании и Швеции провели разведывательные полеты вблизи Калининградской области России.

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